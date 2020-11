Sie machen aus jedem Song etwas Eigenes: Schweizer Sängerinnen emanzipieren sich immer mehr vom amerikanischen Jazz

Zum Beispiel Eclecta, das Avantgarde-Pop-Duo von Andrina Bollinger (29) und Marena Whitcher (30). Die beiden Sängerinnen haben sich an der Zürcher Hochschule der Künste kennen gelernt, wo sie bei Marianne Racine in die Kunst des amerikanischen Jazz-Standards eingeweiht wurden.

Sowieso: Bei «Eclecta» wird nicht improvisiert. Die verspielte, lustvolle Musik des zweiten Albums «Open ­Other Doors» ist diesmal ganz am Computer entstanden und erinnert punkto Ausdruck und Komplexität an Björk. «Aber die Songs entstehen aus der Improvisation», sagt Bollinger, «das Intuitive, die Experimentierlust, die Freude am Ausbrechen geht auf den Jazz zurück. Es geht um die Haltung.»

Whitchers Vater ist Amerikaner, weshalb sie schon in ihrer Jugend Songs aus dem «Great American Songbook» sang. «Ich liebe sie, aber ich wollte meinen eigenen Weg gehen, meinen persönlichen Ausdruck finden. Ich mach’s auf meine Art», sagt sie. Schubladisieren mag sie sich nicht. «Marena Whitcher ist keine Jazzsängerin, sie ist ein Kosmos», sagte einst Moods-Chefin Carine ­Zuber treffend.

Die stilistische Freiheit und die Improvisation wird bei der Sängerin, Pianistin und Bandleaderin Yumi Ito ganz grossgeschrieben. An der Musikhochschule in Basel hat sie bei Lisette Spinnler auch Jazzstandards gesungen. Die Tochter einer klassischen polnischen Sängerin und eines Flöte spielenden Japaners nennt aber auch japanische und polnische Einflüsse sowie die Musik der Isländerin Björk.

Die Jazzschulen, vor allem jene in Bern, waren sehr eng und konservativ auf den amerikanischen Jazz ausgerichtet. Swing und Be-Bop galten alles, der Rest nichts. Heute sind die Hochschulen in Bern, Lausanne, Basel, Luzern und Zürich viel breiter aufgestellt und stilistisch offener. Elina Duni führt die neue Generation von Sängerinnen auf dieses Umdenken der Schweizer Jazzschulen zurück. «Seit rund zehn Jahren lassen sich zunehmend Frauen auf das Abenteuer Jazz ein», sagt Duni, «sie repräsentieren die neue Generation und gleichzeitig den Aufschwung von Frauen in diesem Genre.»

Aus jedem Song etwas Eigenes machen

Elina Duni selbst ist das Musterbeispiel für diesen Weg der Emanzipation. Ihre Interpretationen von albanischen und mediterranen Volksliedern mit Mitteln des Jazz sind seit Jahren ihre grosse Spezialität. Inzwischen hat sie in neun verschiedenen Sprachen gesungen, auch arabisch, italienisch und sogar schweizerdeutsch. Auf ihrem neuen Album «Lost Ships» erweitert sie ihr Repertoire um französische Chansons und erstmals auch um eigene Songs, die sie mit ihrem Mann, dem englischen Gitarristen Rob Luft, komponiert hat sowie Songs wie den US-Standard «I’m A Fool To Want You».