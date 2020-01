Sie war Amerikas Sweetheart: Ein weltberühmter Star am Ende seiner Kräfte

Sie war Amerikas Sweetheart, und die Rolle der Dorothy in «The Wizard of Oz» machte sie weltberühmt: Judy Garland. 1922 in Minnesota im mittleren Westen der USA als Frances Ethel Gumm geboren, tourte sie ab 1928 mit ihren beiden grösseren Schwestern als The Gumm Sisters, später The Garland Sisters, durchs Land. Mit zwölf, dreizehn Jahren hatte sie die Stimme einer 30-Jährigen und begeisterte landauf, landab das Publikum.

Der Spielfilm mit dem intimen Titel «Judy» konzentriert sich auf die letzten Monate im Leben von Judy Garland. Im Winter 1968 war sie physisch und psychisch stark angeschlagen – und finanziell am Ende. Wie konnte es so weit kommen? Schaut man sich Dokumentarfilme über Judy Garland an, zerreisst es einem fast das Herz.

Es waren die 30er-Jahre, die Zeit der grossen Hollywoodstudios, als Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Judy Garland mit 13 Jahren unter Vertrag nahm – mit anderen Kinderstars wie Mickey Rooney oder Lana Turner drückte sie die Schulbank.

Judy Garland hatte viele Comebacks

Zu drei bis vier Filmen pro Jahr war der Teenager verpflichtet, und der Druck während der Dreharbeiten war gross. Sie konnte nicht schlafen. Also gab ihr die karrierehungrige Mutter Schlaftabletten. Am frühen Morgen, wenn sie wieder ans Set musste, war sie groggy, also bekam sie «Wake-up Pills», sprich Amphetamine.

Für die Rolle der Dorothy war sie Studioboss Louis B. Mayer zu mollig, sie bekam Appetitzügler verabreicht. So ging das seit Judy Garlands frühester Jugend.