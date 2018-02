Das gilt vor allem für die 21-jährige Gewinnerin Sigrid, ein frisches Gesicht aus einem Nest in Norwegen. Ihr unbekümmert ansteckender Song «Strangers» wird in den Radios rauf und runter gespielt. In die hiesigen Charts hat sie es noch nicht geschafft, doch ich zweifle nicht daran, dass es ihr bald gelingen wird.

Weit spannender aber wären der 19-jährige britische Sänger Rex Orange County (Platz 2) aus dem Umfeld des Jazz-affinen Rappers Tyler, The Creator sowie die 21-jährige IAMDDB (Platz 4). Rex Orange County spielt bekömmlichen, eingängigen Pop mit Jazzflair und die gebürtige Angolanerin IAMDDB, die via Portugal in Manchester gelandet ist, einen futuristischen, sperrigen, aber umso spannenderen Pop, den sie «Urban Jazz» nennt.

Beide Newcomer belegen, dass der Einfluss des Jazz im Pop zunimmt. Beide aber werden von den Radiostationen weitgehend ignoriert. Stattdessen werden Sänger wie der überschätzte Khalid (Platz 3), Lewis Capaldi und Tom Walker bevorzugt, die sich mitten im aktuellen Mainstream platzieren. Vor allem Walker und Capaldi klingen wie die kleinen Brüder von Hozier und Rag ’n’ Bone Man.

Es gibt ihn, den spannenden, neuen Sound. In meiner aktuellen Playlist sind es vor allem Musikerinnen, die, mit Lust am Unerhörten, Ausdrucksformen zwischen Pop und Jazz suchen. Wie etwa die Französin Camille Bertault (Ausgabe vom 17. Febr.), die Engländerin Julia Biel, die Sängerin mit dem aufregendsten Timbre des noch jungen Jahres, die australische Sängerin Nai Palm, die wir von der Neo-Soul-Jazz-Band Hiatus Kaiyote kennen und die jetzt auch unter eigenem Namen und mit aufregender Musik unterwegs ist.

Noch abenteuerlicher und avantgardistischer klingt Sudan Archives. Die 23-jährige amerikanische Sängerin und Geigerin bricht mit Hörgewohnheiten und Konventionen, spielt ihr Instrument perkussiv wie im Sudan und mischt die Musik mit tribalistischen westafrikanischen Electro-Beats. Ohren auf!

Sigrid: Strangers