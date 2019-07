Festspiele Es gibt sie. Konzerte, in denen sich vierhundert Jahre Musikgeschichte in wunderbare Zeitlosigkeit aufheben. Was ist nah, was fern? Diese Frage stellte sich am St. Galler Festspielkonzert mit dem Münchner Ensemble Phoenix vorgestern nicht mehr. Englische Renaissancemusik und Songs des englischen Folksängers Nick Drake gingen, sehr oft kaum unterscheidbar, ineinander über, wurden zur äusserst differenzierten, feinfarbigen Perlenschnur.

«Ruhe in Frieden, Nick, hab Dank für die schöne Musik», schreibt der Sänger Joel Frederiksen im Programmheft. Der Abend war eine deutliche Liebeserklärung an den 1974 tragisch früh verstorbenen Sänger. Nick Drakes «Pink Moon» oder die Musik John Dowlands aus dem 16. Jahrhundert schienen derselben Feder, demselben Geist, derselben sensiblen Klangästhetik zu entspringen.