Susanne Wille im grossen Interview: «Ich habe noch nie in Sprungbrett-Kategorien gedacht»

Wir erreichen Susanne Wille zwischen zwei SRF-Telefonkonferenzen. Wie die meisten Menschen arbeitet Wille derzeit von ihrem Zuhause aus. Das Haus steht in der Aargauer Gemeinde Boniswil am Hallwilersee. Dort lernen auch ihre drei Kinder für die Schule und arbeitet ihr Mann im Homeoffice, SRF-Moderator Franz Fischlin.

Sie sind bekannt als Moderatorin von «Rundschau» und «10vor10». Nun verlassen Sie den News-Journalismus und werden Chefin von SRF Kultur. Haben Sie genug vom Rampenlicht?

Susanne Wille: Nein, das ist kein Entscheid gegen das Moderieren, sondern ein Entscheid für mehr Verantwortung. Für mich war die Kamera ein Teil der Arbeit, ich moderiere sehr gern, mag den Austausch mit dem Publikum. In meiner bisherigen Laufbahn durfte ich alles tun, was es an Spannendem gibt in der Polit-Moderation. In den letzten Jahren habe ich hinter den Kulissen vermehrt an digitalen Transformationsprojekten gearbeitet, jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich ganz strategisch arbeiten möchte.

Was reizt Sie an dieser Aufgabe?

Abgesehen von der Coronakrise erleben wir in der Medienlandschaft unglaublich spannende Zeiten. In den nächsten Jahren bleibt kein Stein auf dem anderen. Es gilt die digitale Transformation zu schaffen. Hier möchte ich mit anpacken. Die Kultur ist mit Dok, Wissen, Fiktion und Radio SRF2 Kultur zudem eine starke Kraft, die unsere Gesellschaft zusammenhält, das ist wichtiger denn je.

Wäre Ihnen mit Ihrem Hintergrund als Polit-Journalistin nicht ein Chefposten in diesem Bereich lieber gewesen?

Ich vollziehe jetzt ja nicht einen Schritt von der Polit-Journalistin zur Kulturjournalistin. Es ist vielmehr eine ­Managementaufgabe und solche Managementaufgaben sind in allen Abteilungen ähnlich. Sie beinhalten zum Beispiel Herausforderungen wie das bessere Erreichen eines jüngeren Publikums. Oder: Wie können wir mit weniger Geld weiterhin ein gutes Programm gestalten? Wie schaffen wir neue Angebote?

Welche Ideen haben Sie konkret?

Es wäre falsch, jetzt bereits mit konkreten Plänen in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe schon Ideen, muss aber zuerst einmal sehen, wie sich das einspielt.

Wann ist Ihre letzte «10vor10»- Sendung?

Das ist noch nicht klar.

SRF-Direktorin Nathalie Wappler war einst auch Kulturchefin bei SRF. Ist der Chefposten nur eine Zwischenetage für Ihren Weg nach ganz oben?

Ich habe noch nie in Sprungbrettkategorien gedacht. Das hat sich immer bewährt. Ich habe mich aber stets reingekniet in die Arbeit. Und das hat sich ebenso bewährt. Und diese Geisteshaltung werde ich mir erhalten. Ich habe zwanzig Jahre an der journalistischen Front gearbeitet. In einer Übergangsphase habe ich nun erste Managementaufgaben erhalten. Jetzt darf ich eine Abteilung mit 300 Leuten übernehmen und habe Mitverantwortung als Mitglied der Geschäftsleitung für 3000 Leute. Hinzu kommt die grosse Verantwortung beim Mitbestimmen über die Film- und Kulturförderung in diesem Land. SRF ist da einer der grössten Player. Ich freue mich darauf.