The Who klebten zerstörte Gitarren wieder zusammen

Die britische Rockband The Who hat ihrem Sänger Roger Daltrey zufolge früher nach Konzerten zerstörte Gitarren mit Klebe wieder zusammengesetzt. «Wir haben klugerweise herausgefunden, dass man die Gitarre wieder zusammenkleben kann, solange der Hals nicht gebrochen war», erzählt Daltrey in der aktuellen Episode des Musik-Podcasts «How to Wow».