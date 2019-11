Theater für die Generation Greta: Das Schauspielhaus Zürich besucht Schüler im Klassenzimmer

Wie ein fröhliches Guerilla-Kommando stürmen Alina, Betty und Claudio in ein Klassenzimmer der Kantonsschule Rämibühl, die Streikplakate unter dem Arm, die Entschlossenheit in der Stimme. «Hä, was mached ihr no da?», fragen sie atemlos uns, das Publikum, die Schreibtischtäter hinter den Schulbänken. Greta Thunberg kommt nach Zürich. Da kann man doch nicht sitzen bleiben.

Alina (Julia Berger), Betty (Lara Fuchs) und Claudio (Roman Kiwic) sind Schüler im Stück «Greta» von Lucien Haug, 26, und Suna Gürler, 33. Sie sind nicht «die» Klimajugend. Mit ihren unterschiedlichen Ansichten passen die drei so gar nicht in das uniforme Erwachsenenklischee. Eine Stunde lang werden sie am Abend in der Schule, der bestreikten Institution der «Fridays for Future»-Bewegung, temporeich über sich und die Welt debattieren.

Was ist wichtiger: die Rettung der Erde oder der eigene Job? Wer zahlt einen höheren Preis für seinen Klimastreik: Berufsschüler oder Gymnasiasten? Verliert man als Tochter behütender Eltern, die einen vom Klimacamp mit dem Jeep abholen, seine Glaubwürdigkeit? Und verdammt noch mal was soll man tun, wenn man sie nicht spürt, die Angst vor der Zukunft? Darf man trotzdem noch mitstreiken?

«Es ist anstrengend, immer die Anstrengende zu sein», sagt Alena auf dem Höhepunkt der atemlosen Klassenzimmerdebatte. Man glaubt ihr sofort. Die Energie, der Enthusiasmus der drei Darsteller sind einfach überwäl­tigend.

Vorführung auf Bestellung

«Greta», eine Produktion des Schauspielhauses Zürich, ist diese Woche angelaufen. Und sie bleibt nicht gemütlich auf dem Spielplan eines der grössten Stadttheater der Schweiz sitzen. «Greta» geht ins Klassenzimmer. Lehrer oder Schüler können eine Aufführung beim Schauspielhaus bestellen, die dann in eine reguläre Schulstunde eingebunden wird.

So will es Regisseurin Suna Gürler, die das Konzept vom Jungen Theater Basel her kennt. Damit setzt sie die Ziele des Klima-Aktivismus auch auf formaler Ebene um: Das Stück mobilisiert Jugendliche und wird in den nächsten Wochen dank Mundpropaganda eine Tournee durch Schweizer Schulhäuser machen. Schon jetzt kann sich das Schauspielhaus vor Anfragen kaum retten.

Haug und Gürler haben durch ihre Arbeit im Bereich Jugendtheater ein Gespür für das, was Jugendliche umtreibt. Bei einem gemeinsamen Projekt am Theater Basel Anfang Jahr probte man in direkter Nachbarschaft zu einem Klimacamp. Doch selbst Theaterautor Lucien Haug war von der «Fridays for Future»-Bewegung als Autor überrumpelt worden. 2018, noch vor Beginn der Klimastreiks, inszenierte das Aargauer Jugendtheater Junge Marie sein Stück «Heroes of the overground/Die Erben». Eine Gruppe Jugendlicher findet dort auf die Krise des Planeten die Antwort im eigenen Verschwinden. Heute wirkt das Stück wie ein Anachronismus.

Wie man auf der Bühne ein Klima schafft für die Klimakrise, wie man aus distanzierten engagierte Zuschauer macht, wird unter Theatermachern gerade heiss diskutiert. Suna Gürler und Lucien Haug setzen auf das identifikatorische Potenzial von Theater und den Dialog als Mittel, die verschiedenen Haltungen und Konflikte im komplexen Themenfeld auf der individuellen Ebene erfahrbar zu machen. Jugendliche wie Erwachsene können sich im Stück «Greta» gleichermassen spiegeln.

«Ich finde wichtig, dass es bei den Stücken um Aktivismus geht», sagt Lucien Haug. Er ist überzeugt: