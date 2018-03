Den Tod bestätigte die Polizei in Penzberg am Montag. Zuvor hatten auch das ZDF sowie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Radio Oberland den Tod Rauchs gemeldet.

Der Schauspieler wurde in Landsberg am Lech geboren. Er präge lange Zeit mehrere Serien im deutschen Fernsehen. So spielte er unter anderem bei "Traumschiff", "Bei aller Liebe" und "Der Bergdoktor" mit.