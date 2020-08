Trotz Corona-Krise: Wir sollten uns nicht noch mehr der deutschen Kinokultur anpassen

Es ist ein Trend, der vor Jahren eingesetzt hat: Filme wie unser grosser Nachbar vermehrt nur in deutscher Synchronfassung zu zeigen. Die Leute wollten die Filme auf Deutsch sehen, heisst es vonseiten der Mainstream- und Landkinos.

Auch ist es aufwendig und teuer, für die Deutschschweiz eigens eine untertitelte Version herzustellen. Ob Corona diesen Trend nur vorübergehend fördert? Sie wollten sich aufs Bild konzentrieren, ist das Argument jener, die sich Filme in der Synchronfassung ansehen.

Untertitel würden sie ablenken. Man muss dieses Argument akzeptieren, aber es ist ein Trugschluss. Erstens ist Untertitel lesen Übungssache, und zweitens wird dem Werk etwas weggenommen.

Ein Film besteht nicht nur aus bewegten Bildern. Auch der Ton gehört dazu. Alles zusammen macht das Filmerlebnis aus. So setzt ein Schauspieler nicht nur Gestik, Mimik und Körpersprache ein, da ist auch die Art und Weise, wie seine Figur redet.

Ein James Bond ist das beste Beispiel für einen Film, der in gewissen Mainstreamkinos auch in der Originalversion läuft. Denn das britische Understatement und der Humor sind zu einem wesentlichen Teil in der Sprache begründet. Das geht in der Synchronisation verloren.

In der Sprache liegt eben auch Kultur! Wir sollten uns nicht noch mehr der deutschen Kinokultur anpassen, auch wenn es Zeit und Kosten spart. Es wäre ein Armutszeugnis für ein Land mit vier Sprachregionen.