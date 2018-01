Dass der Output nicht grösser war, hat vor allem mit den gesundheitlichen Problemen zu tun, die ihn ab 1985 plagten. Nach einem Ärztefehler beeinträchtigte ein Tinnitus seine Arbeit. Ein 70 Dezibel lautes Ohrengeräusch. 2007 wurde Lungenkrebs diagnostiziert. Teile der rechten Lunge mussten entfernt werden. Doch auch nach dem Eingriff kam er nicht zur Ruhe. Vollgepumpt mit Antibiotika, plagten ihn Fieber, Schlaflosigkeit und eine permanente Lungenentzündung. Einmal pro Monat musste der Lungenflügel unter Vollnarkose gereinigt werden. Eine unzumutbare Tortur.

Ein Perfektionist

Er stand sich oft selbst im Weg. Hanery konnte kompliziert sein. Einer, der eine Sache lieber dreimal überlegte, um sie dann doch wieder zu verwerfen. «Gäu, mer mache öppis mit de Horns», sagte er mir immer wieder, wenn wir uns trafen. «Klar, sofort», erwiderte ich und wusste doch genau, dass es nie zustande kommen wird. Und er war ein unglaublicher Perfektionist, ein Tüpflischisser, der mit nichts und niemandem wirklich zufrieden war.

So feilte er endlos, nächtelang, jahrelang an seinen Songideen. Im Laufe der Jahre ist eine grosse Sammlung an Songs, Songideen und Songfragmenten entstanden, die irgendwo in seinem Studio lagern. Wie viel noch in seinen Archiven lagert, kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Doch vielleicht liegt dort ein veritabler Schatz, der nur darauf wartet, gehoben zu werden.

Im Sommer 2013 musste Hanery notfallmässig operiert werden. Der Lungenflügel musste raus. Alles verlief gut und nach einer Rehabilitationsphase blühte er wieder richtig auf. Er gab viele Konzerte und kündigte gleich zwei neue Alben an. Zwölf neue Mundartsongs. «Wir sind fast fertig, wir sind am Optimieren, Abmischen und Mastern», sagte er damals. Dazu ein akustisches Instrumentalprojekt zwischen Klassik, Pop und Jazz.

Der ewige Hauderi und Zauderi war optimistisch und voller Tatendrang. Er stellte eine neue Band zusammen, und noch im Juni erlebte ich am Open Air Waldbühne Gehren einen glänzend aufgelegten und inspirierten Hanery Amman. Doch dann, im Spätsommer, folgte der nächste Hammer, der nächste Schicksalsschlag: Der Krebs war wieder da. Der andere Lungenflügel. Er war am Boden zerstört.

«Ich weiss nicht, ob ich das noch mal durchmachen will und kann», sagte er und nahm den Kampf doch wieder auf. An der Badenfahrt gab er ein Konzert und ging an seine Grenzen. Es kam zur Uraufführung des Songs «Du & I gäge Räscht vo de Wält» mit Adrian Stern, den die beiden in der SRF-Sendung «Song Mates» komponierten. Niemand merkte, wie es um ihn stand.

Er begann die Chemotherapie und intensivierte dazwischen seine Studioarbeit. Wie in seinem Lied «Was für ne Nacht»: «Pfuuse chani no lang, wenn ich gschtorbe bi». Er hat wohl geahnt, dass ihm nur noch wenig Zeit blieb, und wollte die Projekte unbedingt abschliessen.

Am 24. Dezember blieben meine Weihnachtswünsche an ihn unbeantwortet … sechs Tage später starb er.

Ich mochte ihn, diesen knorrigen, bärbeissigen, unbequemen Kauz, diesen herzensguten, grundehrlichen, hochsensiblen und liebenswerten Berner Oberländer Stieregrind mit dem schalkhaften Humor. Pfuus guet, Hanery! Ich werde dich vermissen.

Von diesen prominenten Menschen galt es im 2017, Abschied zu nehmen: