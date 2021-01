Universität Bern ernennt Lukas Bärfuss als Friedrich Dürrenmatt Gastprofessor

(dpo) In einer wöchentlichen Vorlesung mit dem Titel «Wahnsinnige und Idioten» wird Lukas Bärfuss Dürrenmatts Werk in der Weltliteratur verorten. Die Vorlesung beginnt im Frühjahrssemester ab dem 25. Februar, teilt die Uni Bern am Dienstag mit. Die Ernennung von Bärfuss erfolgt im Jubiläumsjahr von Friedrich Dürrenmatts.

Lukas Bärfuss wurde 1971 in Thun geboren. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Theatertexte «Die sexuellen Neurosen unserer Eltern» (2003), und «Malaga» (2010) sowie die Romane «Hundert Tage» (2008) und «Koala» (2014).

Mit seinen Schriften äussert sich Bärfuss zudem immer wieder kontrovers zu aktuellen Themen, etwa als er 2017 den Schweizer Buchpreis für tot erklärte. 2019 erhielt Bärfuss als vierter Schweizer überhaupt den renommierten Georg-Büchner-Preis.