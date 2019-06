«Gehen wir an den See?» Unkompliziert schlägt Christina Daletska nach der Probe im Opernhaus ein Freiluftgespräch vor. Erst auf dem Rückweg fällt ihr auf, dass sie noch in den Schuhen des Kostüms steckt – die Proben waren lang: Am Abend zuvor bis 22 Uhr und dann morgens gleich weiter.

Es ist die strengste Zeit, eine Woche vor der Uraufführung von Michael Pelzls Oper «Last Call» im Opernhaus Zürich und Daletska spricht darüber, als würde sie nicht nur die vertrackte Doppelpartie von Johnny/Tarantino Muff singen, sondern wie eine Regisseurin. «Ich mag Uraufführungen, da können wir als Team kreativ sein – oder müssen manchmal sogar, um ein Stück bühnentauglicher zu machen.»