US-Kultschriftsteller T.C.Boyle wird in seinem neuen Roman zum virtuosen Schimpansen-Versteher

An den Stoff getrauen sich nur grosse Könner oder freche Dilettanten, die wohl bloss rührseligen Tierbefreiungskitsch à la «Free Willy» abliefern würden. Weil T.C.Boyle einer der brillantesten und zugleich vergnüglichsten Schriftsteller der Gegenwart ist – gesegnet zudem mit einer feinen Spürnase für grosse Zeitthemen –, lässt man sich von ihm gern an der Hand nehmen.

Denn wenn ein Autor sich in die Gedanken, Gefühle und Sprache eines Schimpansen hineinversetzt, dann misst er sich an gewaltigen Vorbildern: Etwa an Franz Kafkas «Bericht für eine Akademie» aus dem Jahr 1917, in welchem ein aus dem heimatlichen Dschungel in die Zivilisation gezwungener Affe vom qualvollen, aber furiosen Aufstieg zum Redner und Varietékünstler in Europa berichtet.

Er wird sich an Michael Jacksons Bubbles erinnert haben

Kafka traf damit nicht nur eines der zentralen Themen der Gegenwartsliteratur ins Herz: die Entfremdung, die tragische, schmerzhafte Ambivalenz von Natur und Zivilisation. Sondern er spiegelte auch damalige Versuche von Tierpsychologen, welche daran glaubten, die Evolution mit menschlicher Nachhilfe beschleunigen und Hunden und Affen das Sprechen beibringen zu können. Dass solche Versuche in den 1970er- und 80er-Jahren in den USA wieder in Mode kamen, verarbeitet T.C.Boyle im virtuos gebauten Roman «Sprich mit mir». Die herzzerreissende Biografie des kleinen Schimpansen Nim Chimpsky, der ohne Kontakt zu Angehörigen seiner eigenen Spezies von Menschen aufgezogen worden ist, sei für ihn eine wichtige Inspiration gewesen, schreibt Boyle.