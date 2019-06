Ein historischer Moment für die Frauen? Jein. Rugoffs Auswahl steht in der Kunstwelt nämlich singulär da. Zum Vergleich: An den Biennalen 2015 und 2017 betrug der Frauenanteil 33 respektive 35 Prozent. Das wurde nicht etwa als wenig empfunden, sondern entsprach der Norm von Grossanlässen der letzten Jahre.

Im 21. Jahrhundert siehts langsam besser aus. Zur diesjährigen Biennale in Venedig lud Chefkurator Ralph Rugoff mehr Künstlerinnen als Künstler ein. Das ist eine Weltpremiere bei einer solchen Grossausstellung! 42 der 79 Eingeladenen sind Frauen.

Fangen wir mit der guten Nachricht an: Dass Kunst und Literatur auch von Frauen geschaffen werden kann, ist heute weitgehend akzeptiert. Immerhin. Das war nicht immer so. Damit meine ich nicht das Mittelalter oder das 17., sondern auch das 20. Jahrhundert.

Generell gilt aber – und jetzt folgt die schlechte Nachricht: Autorinnen und Künstlerinnen, Filmerinnen und Musikerinnen sind im Kulturbetrieb noch immer untervertreten, und sie verdienen im Schnitt auch schlechter als Männer. Die Zahlen der Filmförderung, die Line-ups der Open Airs, die Preise der Swiss Music Awards, die Dirigentenliste beim Lucerne Festival zeigen es.

Der Frauenstreik am 14. Juni kann – wie sein Vorgänger 1991 – einen Schub zu Gleichstellung geben. Wie damals ein Umdenken in Gang kam, welche Vorurteile und Gesetze überwunden werden mussten, ist gerade in der Kultur spannend.

Als ich Ende der 70er-, Anfang der 80er-Jahre Germanistik und Kunstgeschichte studierte, waren Professoren, Theorie und die behandelten Werke männlich. Selbstverständlich gab es an der Uni damals Frauen: viele Studentinnen (gefühlt die Hälfte) und einige wenige schlecht bezahlte Lehrbeauftragte. Habe ich in all jenen Jahren je eine Vorlesung über eine Autorin gehört? Je etwas von Malerinnen und Bildhauerinnen gesehen? Nein!

Wie ein Mysterium erscheint mir in der Erinnerung, dass ausgerechnet im Mittelhochdeutsch, in der Literaturgeschichte des Mittelalters, mit den Mystikerinnen Hildegard von Bingen und Regina von Greiffenberg zwei Frauen erwähnt wurden. Die Pflichtlektüre in der neueren deutschen Literatur ab 1700 war (fast) frauenfrei, Schweizer Autorinnen suchte man vergebens.

Ein damals immer noch führendes Standardwerk über die Schweizer Literatur war der «Ermatinger» von 1933. Nur zwei Autorinnen erwähnte er: aus dem 14. Jahrhundert die Mystikerin Elsbeth Stagel und im 19. Jahrhundert die Kinderbuchautorin Johanna Spyri. Andere Frauen hätten nur als Freizeitvergnügen Kindergeschichten oder Briefromane verfasst.

Frauen suchen Frauen

Keine Literatinnen, keine Künstlerinnen? Nein, das wollten wir nicht glauben. In einem feministischen Zirkel (auf privater Basis) und einer einmaligen Vorlesung einer Lehrbeauftragten (von der Uni bezahlt) wurde nach Literatinnen und weiblicher Theorie gesucht. Das war so anregend neu wie aufregend – und anstrengend.

An der Uni Basel resultierten aus einem Nationalfonds-Projekt Arbeiten über schweizerische Schriftstellerinnen und 1994 eine Bibliografie, ein Buch, das 923 Autorinnen mit über 4500 literarischen Veröffentlichungen zwischen 1700 und 1945 auflistete. Was Ermatinger & Co. uns verschwiegen, war nun bewiesen! Erstmals hörten wir von der geistreichen Hortensia von Salis aus dem 17. Jahrhundert, von Ida Bindschedler, Isabella Kaiser, Cécile Ines Loos oder Ruth Blum.

Mit der neuen Frauenbewegung kam in den 70er-Jahren auch Bewegung in die Literatur. Feministische und gesellschaftliche Inhalte wurden darin mit dem Willen verknüpft, dem alles bestimmenden patriarchalischen Literaturkanon eine weibliche Sicht entgegenzuhalten.