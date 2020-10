Viele Aargauer Kulturhäuser machen trotz Besucher-Obergrenze weiter – Verluste nehmen sie in Kauf

Man hatte schon befürchtet, das kulturelle Leben käme wie im März in diesen Tagen wieder komplett zum Erliegen. Dass die Kulturhäuser über Wochen ungebraucht in der Landschaft herumstehen würden. Dass man seinen Kulturkonsum nur noch vor dem Bildschirm befriedigen kann. Mit dem gestrigen Entscheid des Bundesrats, auf unbestimmte Zeit nur noch 50 Besucherinnen und Besucher an Veranstaltungen zuzulassen, bleibt immerhin etwas Spielraum. Sollte der Kanton Aargau heute die Daumenschraube für Kulturveranstaltungen nicht noch weiter anziehen, bleibt den Aargauer Kulturhäusern ein kultureller Lockdown wie in Solothurn (30 Besucher) oder Bern (15 Besucher) erspart.

Besonders bitter wäre ein kultureller Lockdown für den nationalen Publikumsmagneten Stapferhaus Lenzburg gewesen, der gewöhnlich Zehntausende in seine Räume lockt. Am Sonntag wird hier die neue Ausstellung «Geschlecht. Jetzt entdecken» eröffnet. «Die geforderten Abstandsregeln können eingehalten werden, dank eines neu entwickelten digitalen Reservationstools», sagt die Kommunikationsverantwortliche Noemi Fraefel. Der Besucher reserviert sich für ein Zeitfenster ein Ticket. Das erspart ihm im besten Fall lange Wartezeiten beim Einlass. Zudem erhält jeder Besucher beim Eingang ein persönliches Desinfektionsmittel und ein Taschentuch mit auf den Rundgang.

Die für Donnerstag und Freitag geplanten Vorstellungen des Theaters Marie finden statt. Dazu greift man zu unkonventionellen Mitteln. «Wir werden die auf 50 Plätze beschränkten Tickets in einem Lotteriesystem auslosen», so die Verwaltungsdirektorin Lara Albanesi. Wer leer ausgeht, kriegt sein Geld zurück.

Die Badener Kinobetreiberin, die Sterk Cine AG, hatte ihr Schutzkonzept letztes Wochenende schon verschärft und lässt sogar zwei Sitze zwischen den Besuchergruppen frei. Auch wenn man mit den aktuellen Besucherzahlen nicht «kostendeckend arbeiten» könne, wolle man Kinos als Orte, «wo Menschen geistige Zerstreuung und damit wertvolle Unterstützung für ihre Psychohygiene finden» weiter offen behalten, so Geschäftsführerin Alexandra Sterk. Das Royal Baden zieht eine Wiedereröffnung in Erwägung. Vorerst ist der Betrieb aber bis Mitte November eingestellt. Ebenso das Aarauer Kiff, das sich wegen der kantonalen Beschränkungen für Bars und Clubs schon früher zur Schliessung entschlossen hatte. «Wir werden in den nächsten Tagen prüfen, wie und ob die Veranstaltungen im Kiff weitergehen. Es werden nur kleine Veranstaltungen mit hohen finanziellen Einbussen durchführbar sein», so Geschäftsleiterin Nadia Zanchi. Die Baronessa Bar in Lenzburg hat den Betrieb bis Ende Dezember eingestellt. Schon länger hat das Nordportal Baden die Konzerte und Partys in der Halle bis Ende Jahr abgesagt. Jetzt folgen auch noch die Konzerte im Fjord. Offen ist noch ein Konzert des Bluus Club.

Weitermachen trotz finanzieller Einbussen

Das Meck in Frick und das Böröm in Oberentfelden bleiben dagegen trotz finanzieller Einbussen offen, ebenso das Salzhaus Brugg. Auch die Konservi in Seon, obwohl sie schon jetzt weiss, dass sie keinen Franken Unterstützung von Bund und Kanton bekommen wird. «Wir haben uns entschieden, trotzdem zu veranstalten, vor allem auch deshalb, weil wir die Angst der Bevölkerung durch Absagen nicht bestätigen, sondern einen Gegenpunkt setzen möchten. Langfristig können wir das aber nicht stemmen», sagt Markus Schamberger von der Konservi.