Vincent van Gogh zum Eintauchen – meistbesuchte Multimedia-Ausstellung der Welt in Zürich

Am schönsten ist Vincent van Gogh im Original. Einige finden sich in Schweizer Museen und Sammlungen. Aktuell und das ganze Jahr über in Ruhe zu bewundern sind sie beispielsweise hier:

Kunsthaus Zürich: Eine ganze Wand voll Werken van Goghs kann das Kunsthaus präsentieren. Vom frühen «Weisse Häuser in Saintes Maries» bis zu den «Strohdächern in Chaponval» und einem Selbstportrait mit verbundenen Ohr.

Villa Langmatt, Baden: Das Frühwerk «Moulin de la Galette» hängt hier inmitten der Impressionisten (seine Echtheit ist allerdings umstritten).

Kunstmuseum Basel: Besitzt drei Werke, unter anderem ein Selbstportrait und das Spätwerk «Marguerite Gachet au piano».

Kunstmuseum Solothurn: Hier findet man den «Irrenwärter von Saint-Rémy».

Kunstmuseum Winterthur: Besitzt drei Werke in seiner Sammlung, unter anderem das kräftige Porträt des Pöstlers «Monsieuer Roulin».

Und noch ein Hinweis ausserhalb der Schweizer Grenzen: Die grösste Sammlung besitzt das Van Gogh-Museum in Amsterdam. Das hat eben einen Pop Up Store in London eröffnet und bietet dort (99 Upper Ground, South Bank) unter dem Titel «Meet Vincent van Gogh» bis 21. Mai ähnliche Erlebniswelten wie «Van Gogh Alive» in Zürich.