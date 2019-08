Wie wäre es, wenn Taylor Swift ein Mann wäre? «I’d be a fearless leader. I’d be an alpha type», singt sie in «The Man», sie würde als furchtlose, mutige Visionärin und als Alpha-Männchen gelten. «Alle meine Entscheidungen, meine Fehler, meine Erfolge würden anders betrachtet, wenn ich keine Frau wäre», sagte die 29-Jährige im Gespräch über den Song. Taylor Swift äussert sich heute dezidiert feministisch. «Endlich», möchte man ihr zurufen, aber nicht zu spät.

In einer Welt, in der einiges ins Wanken geraten ist, setzt der Superstar wichtige Pflöcke. Taylor Swift präsentiert sich als mündige, meinungsstarke Bürgerin. Eine spannende Entwicklung. So lässt sie etwa im Video zum aktuellen Hit «You Need To Calm Down» bekannte Gesichter aus der nichtheterosexuellen Gemeinde (LGBTQ+) auftreten. Wer es also bisher noch nicht geschnallt haben sollte, weiss spätestens jetzt: Swift, in Nashville eher in eine etwas konservative Welt hineingeboren, ist gegen jede Form der Diskriminierung und für Gleichberechtigung in allen Belangen.

Im letzten Jahr verdammte sie die republikanische Senatskandidatin aus Tennessee, Marsha Blackburn, als diese sich im Wahlkampf geringschätzig über nichtheterosexuelle Partnerschaften äusserte. Donald Trump schimpfte daraufhin auf Twitter, nun möge er Swifts Musik um 25 Prozent weniger, also allerdings immer noch ganz schön gern. Dabei stand sie lange im Verdacht, eine unausgesprochene Trump-Anhängerin zu sein. Was nicht zutrifft. Sie hatte es nur vermieden, vielleicht auch versäumt, klar Stellung zu beziehen.

Taylor Swift hat Macht. In den USA noch deutlich mehr als in Europa. Mehr als 120 Millionen Menschen folgen ihr auf Instagram. Was sie sagt, hat Gewicht. Und stärker noch als progressive Künstlerinnen wie Lady Gaga hat Swift auch Einfluss auf jene Klientel, die nicht urban-modern lebt und denkt. Gerade weil sie selber aus diesem Umfeld stammt. Schliesslich hat dieses Mädchen früher Countrymusik gemacht. Als ihr das Country-Korsett zu eng wurde und sie anfing, auf ihren Alben «Red» (2012) und «1989» (2014) den Pop zu umarmen, hat sie ihre Fan-Gemeinde mitgenommen und erweitert.