Ein Reifeprozess war nötig

Auf Papier liest sich der Karriereverlauf von Anna Schinz wie eine Linie, die stets nach oben zeigte. Sie habe immer kontinuierlich arbeiten können («keine Selbstverständlichkeit in der Schweizer Filmbranche»), dafür sei sie dankbar.

Doch nicht alles ging sofort auf. Hauptrollen musste sie sich erarbeiten, das brauchte Zeit. «Es gibt Schauspieler, die katapultieren sich mit nur einem Auftritt in eine neue Liga, doch so war das bei mir nicht.»

Rückblickend betrachtet, findet Schinz, habe das schon seinen Sinn gehabt. «Ich glaube, man erhält immer jene Rollen, denen man auch gewachsen ist.»

Schinz spricht von einem nötigen Reifeprozess, von einem wachsenden Erfahrungsschatz und davon, wie sie vom gemeinsamen Spiel mit Grössen wie Bruno Ganz (in «Heidi») profitiert hat. So gesehen sei «Private Banking» zum richtigen Zeitpunkt gekommen.

Schinz spielt darin einen Compliance Officer, also jene Filmfigur mit dem undankbaren Job, den Angestellten einer Zürcher Privatbank auf die Finger zu schauen und auf ihre unsauberen Geschäfte anzusprechen. Es ist eine intensive Rolle zwischen Euphorie und Zusammenbruch, und Anna Schinz spielt das herausragend.

Dabei sei die Bankenszene eine völlig fremde Welt für sie gewesen, erinnert sich die Schauspielerin, die sich selbst als Computerbanause bezeichnet. Sie lacht: «Ich kann nicht mal das Zehnfingersystem! Darum sieht man mich in ‹Private Banking› nie tippen.»

Eine Rolle ist wie ein Panzer

Für «Private Banking» recherchierte sie weit über das Drehbuch hinaus, es war ihr wichtig, alle Fachbegriffe, die ihre Filmfigur spricht, selbst zu verstehen.

Das habe für sie nicht nur mit der Glaubwürdigkeit ihrer Darstellung zu tun, «das brauche ich auch für meine psychologische Sicherheit.» Eine Rolle sei wie ein Panzer, hinter dem sie Unsicherheiten verstecken könne. Nicht Anna Schinz sei dann vor der Kamera exponiert, sondern die Filmfigur.

Soweit sie zurückdenken kann, wollte Anna Schinz immer schon Schauspielerin werden. Als Kind habe ihr ihr Vater Stummfilme von Charlie Chaplin gezeigt, die sie dann nachspielte und selber vertonte.

Als Jugendliche schrieb sie dann Briefe an Schweizer Filmemacher und Castingagenten, um sich für Rollen zu empfehlen. So ergatterte sie sich das Vorsprechen für ihr Filmdebüt «Undercover» (2005) von Sabine Boss, in dem sie die Filmtochter von Viktor Giacobbo spielte.