Während der Pandemie wollen wir aus Träumen noch weniger aufwachen

Lassen Sie mich Ihnen heute einen Traum erzählen. Er ist noch ganz frisch, ich bin kaum daraus aufgewacht und habe mir noch ganz traumtrunken in der Küche eine Kästchentür auf den Kopf gehauen. Sie wissen schon, eine dieser Türen, die sich nicht seitlich öffnen, sondern gegen oben, wie eine Gepäckklappe im Flugzeug. Und wenn man sie wieder herunterzieht und so blöd dasteht wie ich, trägt man von der Kollision eine gehörige Beule davon.

Ich träumte, ich sei an einem Fest. Ein bedeutender reicher Mann hatte zu seinem bedeutenden hohen Geburtstag eingeladen, aber er feierte ihn nicht auf einem Schloss oder in einem Hotel, sondern in seinem alten Lieblingsschulhaus. Und das war, wie alte Schulhäuser eben sind, eine melancholische Melange aus schulhaustypischen Grün- und Grau-Tönen, leicht niederschmetternd, wären da nicht die bunten Finken und Zeichnungen in den Fluren.

Hunderte strömten zum Fest, obwohl Corona noch immer wütete, aber einige waren bereits geimpft, und die Entwicklung der Schutzmasken war so weit gediehen, dass sie durchsichtig und dünn wie Plastikfolie waren.

Okay, sie waren nichts anderes als Plastikfolie, und ich wunderte mich, wieso niemand Atembeschwerden hatte, doch der Mensch hatte sich schon derart an die Gegebenheiten angepasst, dass Atmen zu einer Nebensache geworden war, die fast niemand mehr brauchte. Was die Leute dagegen immer noch brauchten, war Gesellschaft. Sie standen dicht zusammen, berührten sich und küssten sich durch die Plastikfolie hindurch, was schön war.

Der alte Mann hatte viele Weggefährten eingeladen, die sagten: