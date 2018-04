Wer Andrew Garfield in einem Film sieht, möchte ihn am liebsten in den Arm nehmen. Der 34-jährige Brite mit amerikanischen Wurzeln spielt mit Vorliebe Typen, die einem leid tun können.

Beispielsweise den Mitgründer von Facebook, der am Ende des Films «The Social Network» von Mark Zuckerberg aufs Abstellgleis geschoben wird. Oder den Sanitäter in «Hacksaw Ridge», der mitten im Kriegsgebiet auf keinen Fall eine Waffe in die Hand nehmen möchte. Oder den Jesuitenpriester in «Silence», der im fernen Japan mit seinem Glauben ringt. Auch sein neuer Kinofilm «Breathe» meint es nicht gut mit ihm.