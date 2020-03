Wegen der Ausgangssperre: «Mare» von Andrea Štaka schaut man jetzt zu Hause

Das Hollywoodstudio Universal Pictures will Filme gleichzeitig mit dem geplanten Kinostart auf Video-on-Demand (VoD) verfügbar machen und reagiert so direkt auf die Corona-Krise. Erstes Beispiel: das Animationssequel «Trolls World Tour» mit US-Start am 10. April. Für eine Leihdauer von 48 Stunden zahlt das US-Publikum knapp 20 Dollar. Es betrifft aber auch Filme, die seit einigen Wochen in den Kinos waren, wie etwa die Jane-Austen-Verfilmung «Emma». Und Warner Brothers vertreibt «Birds Of Prey» bereits ab 24. März auf Amazon oder iTunes.

Aber nicht nur Hollywood setzt auf Heimkino. In Zeiten von Corona macht das im Urheberrechtsgesetz festgelegte Auswertungsfenster einfach keinen Sinn: Die Filme laufen in der Schweiz vier Monate exklusiv im Kino, bevor sie für weitere Kanäle wie VoD, DVD oder Fernsehen freigegeben werden.

«Absolute Ausnahmesituation» verändert alles

So zeigt der Schweizer Weltkino-Verleih Trigon-Film seit Montag das energetische Liebesdrama «Ema y Gastón» des Chilenen Pablo Larraín auf VoD. Der Film war vier Tage vor dem Lockdown in den Deutschschweizer Kinos angelaufen. Mit «filmingo» betreibt die Schweizer Stiftung ihren eigenen Streaming-Dienst mit einer kuratierten Auswahl an Arthouse-Filmen, der auch unabhängigen Schweizer Filmverleihen wie der Filmcoopi oder Cineworx eine Plattform bietet.