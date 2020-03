Wut-Rapper Ice-T: «Solange die Fans da sind, machen wir weiter»

Natürlich ist Ice-T, Rufname Ice, echter Name Tracy Lauren Marrow, die Ironie an der Geschichte nicht entgangen. «Ja, es ist schon irgendwo witzig, dass ausgerechnet ich einen Polizisten spiele», sagt Ice lachend beim Telefoninterview in seinem Haus in New Jersey. Seit zwanzig Jahren gibt er in der NBC-Polizeidauerbrennerserie «Law & Order: Special Victims Unit» den Detective Odafin Tutuola vom New York City Police Department, während er sich als Musiker immer vehement gegen Polizeigewalt eingesetzt hat und es bis heute tut.

«Cop Killer», der Welterfolg von Ice-T und Body Count aus dem Jahr 1992, ist das vielleicht vehementeste musikalische Statement, das je gegen Polizeibrutalität, Rassismus und Diskri­minie­rung gemacht wurde. Heute ist «Cop Killer», seinerzeit hoch kontrovers, von Politikern verdammt und von den Fans heiss geliebt, eine Ikone von einem Song. Für Ice-T al­lerdings sind der solide TV-Job und sein Wirken als Musiker zwei grundverschiedene Paar Schuhe. «Im Fernsehen bin ich ein Cop, aber das ist eine fiktionale Serie, ich bin ein Schauspieler», so Ice, nun ernst. «Das heisst für mich noch lange nicht, dass ich als Musiker nicht das Recht habe, die Polizei sowie gesellschaftliche Missstände als solche zu kritisieren und anzuprangern.»