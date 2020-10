Zeal & Ardor: «Bleibt wachsam, bleibt laut»

«I Can’t Breathe», «Trust No One », «Wake Of A Nation». Die Botschaft, die Zeal & Ardor allein mit den Songtiteln auf der neuen EP vermittelt, ist unmissverständlich. Es geht um Polizeigewalt und Rassismus sowie die Wut und die Proteste, die die Tötung des Afroamerikaners George Floyd im Mai dieses Jahres in Minneapolis ausgelöst haben.

«Diese sechs Lieder sind eine Kurzschlusshandlung auf das, was in den letzten Monaten mit meinen Mitmenschen passiert ist», lässt der Kopf von Zeal & Ardor via soziale Medien mitteilen, der in Basel wohnhafte Manuel Gagneux.

Eigentlich wollte der amerikanisch-schweizerische Doppelbürger ein Album aufnehmen, das erst im nächsten Jahr erscheinen sollte. Doch der Mulatte konnte mit seinen musikalischen Statements nicht mehr zuwarten. Er fühlte sich direkt betroffen: «Es wäre feige gewesen, einfach weiterzumachen, als wäre nichts passiert.»