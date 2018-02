Schweizer haben es am ESC schwer. Keine Angst vor «zero points»?

Co: Wenn man davor Angst hat, dann darf man nicht mitmachen. Für uns ist es ein Sieg, dass wir überhaupt auf dieser Bühne stehen dürfen und uns diesem Millionenpublikum präsentieren dürfen.

Stee Gfeller: Wir rechnen uns schon Chancen aus. Im letzten Jahr hat Timebelle den Final nur ganz knapp verpasst.

In der Schweiz hat der ESC nicht das beste Image. Für DJ BoBo und die Lovebugs bedeutete der ESC ein Karriereknick. Wieso macht ihr trotzdem mit?

Stee: Wir wurden von der Suisa eingeladen, um am Songwriter-Camp für den ESC teilzunehmen. Es ging damals nur um den Song. Ob wir selbst kandidieren würden, war offen. Der Song gefiel uns dann so gut, dass wir ihn selbst interpretieren wollten.

Das Interview wird unterbrochen. Ein Passant an der Tankstelle erkennt das Geschwisterpaar und gratuliert ihnen: «Ich muss euch ein Kompliment machen. Ihr seid Super-Musiker und sympathisch». Co freut sich: «Jö, so herzig. So spontane Reaktionen sind in der Schweiz mega selten.»

Sie sind im aargauischen Freiamt aufgewachsen, leben heute in Gisikon (LU) und Los Angeles. Fühlen Sie sich jetzt als Schweizer, Amerikaner, Luzerner, Aargauer oder Freiämter?

Co: Wir sind ganz klar Freiämter. Wir sind in Waltenschwil geboren und aufgewachsen. Das würde ich als mein zu Hause bezeichnen. Ich kenne dort alle Wälder, Felder und Wege. Danach sind wir in die Nachbargemeinde Boswil gezogen, wo wir fast zwanzig Jahre lebten. Erst vor zwei Jahren sind wir nach Gisikon gezogen.

Stee: Unser zu Hause war von Musik und Pferden geprägt. Wir sind die Musiker, meine andere Schwester ist Western-Reit-Champion. Wir sind richtige Landeier, sind aber in Zürich in die Schule gegangen, weil unsere Mutter dort Lehrerin war. Jetzt ist als weitere Destination noch Los Angeles dazu gekommen. Eigentlich waren wir immer unterwegs.