Es sei unglaublich schwierig, ein brauchbares Bild von Kristen Stewart zu schiessen, klagt ein italienischer Fotograf am Zurich Film Festival. Sie würde ständig auf den Boden starren. Wir schmunzeln. Dass ihm die 29-jährige Hollywoodschauspielerin nicht so richtig ins Bild passt, hat Symbolcharakter. Viele Kinozuschauer sehen in Stewart immer noch die hilflose Filmheldin aus «Twilight», die nur darauf wartet, endlich vom gutaussehenden Vampir gebissen zu werden, und die nur einen einzigen Gesichtsausdruck kennt: leicht genervt.

Doch Stewart hat sich davon längst emanzipiert. Heute ist sie eine der gefragtesten Charakterdarstellerinnen des Independentkinos und kann alleine mit ihrer Beteiligung ein Filmprojekt aus den Startlöchern heben. Die Filmbiografie «Seberg» beispielsweise, die Stewart am Zürcher Festival zusammen mit dem unbekannten Regisseur Benedict Andrews vorstellte.

Stewart arbeitet derzeit an ihrer ersten eigenen Regiearbeit, «The Chronology of Water». Gut möglich, dass der Film dereinst ebenfalls an einem Festival zu sehen sein wird. In Cannes und in Venedig wurden Absichtserklärungen unterschrieben, in Zukunft vermehrt Filme von Regisseurinnen ins Programm aufzunehmen. Die diesjährige Bilanz war düster. Nur 19 Prozent der Wettbewerbsfilme in Cannes waren von Frauen, in Venedig lag dieser Wert mit 9 Prozent noch tiefer.

Zürich ist Cannes und Venedig einen Schritt voraus

Zürich ist da im Vergleich schon einen grossen Schritt weiter: Hier sind dieses Jahr 42 Prozent aller Filme aus Frauenhand. Das freut die französisch-amerikanische Filmemacherin und Schauspielerin Julie Delpy: