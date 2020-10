Corona-Diskussion: Warum Hass und Hetze gegen Wissenschafter immer mehr zunehmen

Der Ton in der Corona-Diskussion hat sich deutlich verschärft. Die Virologin Isabella Eckerle vom Universitätsspital Genf hat genug. Nach ihrem Auftritt in der ZDF-Talksendung «Maybrit Illner» vom vergangenen Donnerstag hat die deutsche Wissenschafterin auf Bedrohungen reagiert und auf Twitter erklärt:

Ich möchte alle Absender beleidigender & mir drohender Emails darauf hinweisen, dass dies in Deutschland & Schweiz einen Strafbestand darstellt & jeder Angriff dokumentiert & an unsere Rechtsabteilung weitergeleitet wird. Mit Konsequenzen ist zu rechnen».

Eckerle ist im deutschen Sprachraum auf vielen medialen Ebenen aktiv, besonders auch auf Twitter. Dort warnt sie schon seit geraumer Zeit vor unterschätzten Covid-19-Gefahren. Noch am Freitag macht sie auf einen Schweiz-kritischen Artikel in der «New York Times» aufmerksam, auf den die Schweiz nicht stolz sein könne.

Und am Samstag spricht sie sich für das Tragen von Masken aus und zeigt sich erschrocken, «wie viele anfeindende Nachrichten ich dafür bekomme. Ich sorge mich, dass die Ernsthaftigkeit der Lage noch nicht ausreichend kommuniziert & verstanden ist». Einen Tag später tweetet sie ihre Strafandrohungen. Nun will Isabella Eckerle in nächster Zeit weitere Medienanfragen vermeiden, wie sie erklärt: «Wir sind auch wegen der steigenden Fallzahlen im Moment im Labor sehr eingespannt».

Keine homogene Gruppe von Skeptikern

Breit exponiert sich auch der Epidemiologe Marcel Tanner von der Task Force des Bundes. Zum einen in den Medien aber auch an Podiumsdiskussionen in der ganzen Schweiz. Bedroht fühlt er sich dabei nicht, auch wenn einigen der Anstand in der Diskussion fehle. «Corona-Reflektierer sind keine homogene Gruppe. Die einen richten sich einfach fundamentalistisch gegen den Staat. Mit den einen kann man gut reden, mit den anderen weniger», sagt Tanner.