Corona-Virus-Ausbruch: «Diese Epidemie wird uns sicher noch Monate beschäftigen»

Was können wir aus dem bisherigen Verlauf der aktuellen Corona-­Virus-Epidemie schliessen?

Christian Althaus: Die Lage in China ist sehr beunruhigend. Man muss davon ausgehen, dass das neue Corona-Virus das Potenzial zu einer weltweiten Pandemie hat. Angaben zur Sterblichkeit sind noch sehr unsicher, sie liegt vermutlich höher als bei einer saisonalen Grippe, aber sicher tiefer, als dies bei Sars der Fall war.

Die Wirtschaft ächzt, die Menschen haben Angst, die Frage, die uns allen auf der Zunge brennt, ist wohl die: Wie lange geht das jetzt noch so weiter?

Die Epidemie wird uns sicher noch ­Monate, wenn nicht über ein Jahr beschäftigen. Dass es in einer solchen Situation zu einem Aktiensturz kommt, war zu erwarten. China wird im Moment sicher alles versuchen, die Epidemie so schnell wie möglich unter Kontrolle zu bringen, gerade auch wegen der Auswirkungen auf seine Wirtschaft.

Halten Sie die Massnahmen, welche die chinesische Regierung jetzt getroffen hat, für angemessen?

Um die Verbreitung einzuschränken, waren die Beschränkung der Reise­tätigkeit und die Anweisung an die Leute, sie sollten zu Hause bleiben, wohl angebracht. Die Frage ist, wie drastisch solche Massnahmen umgesetzt werden sollen. Sind sie zu streng, drängt man das Problem in den Untergrund. Man sollte die Leute nicht dazu bringen, sich zu verstecken, weil man so leicht den Überblick und die Kontrolle über die Epidemie verliert.