Deutschland hat viel weniger Infizierte als die Schweiz – doch warum sind unsere Zahlen im Vergleich so hoch?

Die Kurven der Neuinfektionen verlaufen in Europa unterschiedlich. Oben aus schiesst Spanien, gefolgt von Frankreich. Die Schweiz liegt mit 31 Neuinfektionen auf 100'000 Einwohner in den letzten sieben Tagen zwar deutlich tiefer, aber doch um einiges höher als der nördliche Nachbar. In Deutschland werden dreimal weniger Neuinfektionen gemeldet als bei uns, obwohl die Deutschen die Coronakrise ähnlich zu meistern versuchen.

Verteilung der Neuinfektionen zentral

Ländervergleiche sind aber mit Vorsicht zu betrachten. Denn die Coronadaten werden in jedem Land unterschiedlich erhoben, und das Testsystem unterscheidet sich auch. Und wie in der Schweiz in den Kantonen sind die Fallzahlen auch in den deutschen Bundesländern sehr unterschiedlich: Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen sind deutlich mehr betroffen als andere Landesteile. Bei uns verzeichnet derzeit das Waadtland beinahe die Hälfte aller Ansteckungen.

So ist für die Beurteilung der Coronasituation nicht nur die Infektionszahl im gesamten Land wichtig, sondern die Verteilung der Neuinfektionen. Interessant sind die Bedingungen, die an einem Ort zu Ausbrüchen führen können. Im Waadtland führt man den heftigen Ausbruch unter anderem darauf zurück, dass in Genf Clubs und Bars geschlossen worden sind, was die Partygänger nach Lausanne getrieben hat, wie der Epidemiologe Marcel Tanner von der Taskforce des Bundes erklärt.