Es sind archaische Bedürfnisse, die den Sündenbock vor Tausenden von Jahren geschaffen haben: Der Geissbock, der in der Bibel symbolisch mit Sünden beladen und in die Wüste geschickt wurde. Wie lebendig er bis heute ist, das zeigt eine Ausstellung im Schweizerischen Landesmuseum.

Mit der Gegenwart und ihren Sündenböcken hat sich die Wiener Autorin und Journalistin Kirstin Breitenfellner in einem aktuellen Buch beschäftigt. Sie erklärt, warum der Sündenbock im digitalen Zeitalter geradezu auflebt.

Was ist ein Sündenbock?

Kirstin Breitenfellner: Ein Sündenbock ist jemand, der für etwas büssen muss, was andere verbrochen haben. Der also stellvertretend geopfert wird. Dieses Opfer kann in allem Möglichen bestehen, von der Tötung wie bei den ursprünglichen Menschenopfern bis zur sozialen Ausstossung im heutigen Shitstorm. Oft ist der Sündenbock unschuldig, das muss aber nicht so sein.

Und woher kommt der Sündenbock?

Oft kommt er vom Rand der Gesellschaft, und vorzugsweise von unten. Das muss aber nicht so sein. Auch am oberen Rand der Gesellschaft sitzen die Sündenböcke, der französische Präsident Macron ist einer davon. Seit einem Jahr Präsident, muss er für alles den Kopf hinhalten, was in den letzten dreissig Jahren in der Sozialpolitik schiefgelaufen ist – und wird von Demonstranten als Puppe verbrannt.