Im Internet ist ein gewaltiger Datensatz mit gestohlenen Anmelde-Informationen aufgetaucht. Darin enthalten sind knapp 773 Millionen verschiedene E-Mail-Adressen und über 21 Millionen im Klartext lesbare, also nicht verschlüsselte, Passwörter. Diese können nun von Betrügern genutzt werden, um sich bei Nutzerkonten von Online-Shops oder sozialen Netzwerken anzumelden.

Dies berichtete der australische IT-Sicherheitsexperte Troy Hunt. Insgesamt umfasse die Sammlung mit dem Namen «Collection #1» mehr als eine Milliarde Kombinationen aus Benutzernamen und Passwörtern. Alle diese Login-Informationen gelten als unsicher und sollten daher auf keinen Fall weiter genutzt werden.

Der 87 Gigabyte grosse Datensatz bündele Informationen «aus vielen einzelnen Datendiebstählen und Tausenden verschiedenen Quellen», schrieb Hunt in einem Blogeintrag. Der in der Szene sehr geschätzte Security-Experte erklärte weiter, es handle sich um den grössten einzelnen Datensatz dieser Art, mit dem er bislang zu tun gehabt habe. Betroffen sind Internetnutzer weltweit.

So prüfen Sie, ob Sie betroffen sind:

Wer überprüfen will, ob seine E-Mail-Adresse in der Sammlung auftaucht, kann Hunts Dienst haveibeenpwned.com nutzen. In der Datenbank wird die Adresse mit Abermillionen Informationen aus Datenlecks abgeglichen. Mit seinem Dienst lässt sich auch prüfen, ob das eigene Passwort in einem Datenleck aufgetaucht ist. Er habe auch die jüngsten Daten dort eingepflegt, erklärte der Microsoft-Mitarbeiter Hunt.

So sieht das im Fall der Fälle dann aus: