Und wie lauten die Antworten auf die anderen zwei Fragen?

Ja, in beiden Fällen. Bei einem Prozent der Accounts haben wir Manipulationen gefunden. Sie setzten 200 bis 1000 Nachrichten pro Tag ab. Nur 50 Nutzerinnen haben so 50 Prozent der No-Billag-Kommunikation erzeugt. Etwa ein Fünftel dieser Meldungen bezog sich auf die Abstimmung, der Rest auf andere populäre Politthemen. Verschiedene Twitterdiskussionen verfolgen und grosse Mengen an Tweets schreiben, beantworten und weiterleiten kann man nur mit technischen Hilfsmitteln. Zum Teil haben sie in einer Zehntelsekunde Nachrichten beantwortet oder weiterverbreitet. Kein Mensch kann so schnell tippen! Solche mit technischer Unterstützung kommunizierende Nutzer werden als Cyborgs bezeichnet. Social Bots, also selbstständig agierende Computerprogramme, waren hingegen weniger im Umlauf und setzten weit weniger Meldungen ab.

Wie sind Sie vorgegangen?

Zuerst mussten wir sicherstellen, dass wir genügend Rechnerleistung zur Verarbeitung grosser Datenmengen hatten. Vor allem die Analyse ist rechenintensiv. Im Strom der Twitternachrichten haben wir zuerst nach eindeutig der Abstimmung zuordenbaren Signalwörtern gesucht, beispielsweise nach den Hashtags #NoBillag und #NoSendeschluss, welche von den Befürwortern und Gegnern der Initiative eingeführt wurden. Mit Maschinen-Algorithmen wurden Begriffe und Nutzer identifiziert, welche im Zusammenhang mit diesen Signalwörtern häufig auftauchten. Diese wiederum wurden als Suchbegriffe eingesetzt. Abgesucht haben wir zwischen dem 7. Januar und dem 4. März knapp 4'000'000 Tweets. In einem nächsten Schritt haben wir die Anschlusskommunikation rausgefiltert, die das Thema bloss als Sprungbrett für eigene Anliegen nutzten. Dann haben wir die Tweets dem Befürworter- und dem Gegnerlager der Initiative zugeordnet. Es hat sich gezeigt, dass 19,5 Prozent der Accounts für die Initiative waren und 80,5 Prozent dagegen. Hingegen waren die Befürworter im Verhältnis aktiver: 34 Prozent der Tweets waren für die Gebührenabschaffung.

In allen Landessprachen?

Ja, ich erinnere mich sogar an einige Tweets in Rumantsch. Die lebhafte und lange Kampagne hat auch Netzwerkaktivisten von jenseits der Grenze angezogen: Auch in Deutschland und Österreich läuft eine Gebührendiskussion. Für viele Nutzer ist die Gebührenfrage natürlich auch ein Aufhänger, um staatliche Aktivitäten kritisch zu hinterfragen. So mischten sich denn auch Migrations-, Islam- oder Sozialabbau-Themen in die Billag-Kommunikation, und, weil die politische Netzkommunikation buchstäblich grenzenlos ist, Fragen zur deutschen Kanzlerin. Sogar antiwestliche russische Netzaktivisten meldeten sich zu Wort, allerdings mit begrenzter Resonanz.

Wie gefährlich schätzen Sie die Manipulationen ein, die Sie gefunden haben?

Ich muss klarstellen, dass wir nicht die Wirkung der Botschaften untersucht haben. Das hätte den Rahmen des Projekts gesprengt. Es ging uns auch nicht darum, die Manipulierer, also die Cyborgs, zu enttarnen. Was sie tun, ist nicht illegal. Doch wenn die manipulativen Aktivitäten im Netz zunehmen, besteht die Gefahr einer Schweigespirale. Das bedeutet, dass Leute, deren Meinung von der lautstark und manipulativ geäusserten Meinung abweicht, sich zurückziehen und nicht mehr zu Wort melden. Sie glauben, in der Minderheit zu sein, und stehen nicht für ihre Überzeugung ein. In der Schweiz haben wir zum Glück einen ausgeprägten Medienpluralismus. Die meisten Leute informieren sich aus verschiedenen Quellen und sind darum nicht so leicht zu manipulieren. Twitter ist nur ein Informationskanal. Die Reichweite der No-Billag-Kommunikation auf Twitter entspricht ungefähr der Reichweite einer überregionalen Tageszeitung.

Ausserdem braucht es Spezialwissen, um einen Meinungsroboter zu programmieren...

Eben nicht! Mithilfe von Apps kann sich heutzutage jeder User in einen Cyborg verwandeln. Um einen Social Bot zu programmieren, genügen wenige Programmzeilen. Zeitaufwand für einigermassen geübte Nutzer: eine Viertelstunde. Auf der Software-Entwicklungsplattform Github finden sich Hunderte fertig programmierter Bots, die lediglich auf ihren Einsatzzweck angepasst werden müssen. Das schafft sogar ein Laie…

Warum haben am Forschungsprojekt keine Studierenden teilgenommen?

Aus Zeitgründen. Der Einsatz und Einfluss von Meinungsrobotern ist ein spannendes Feld für Forschungsarbeiten von Studierenden. Das Projekt hat eine Reihe von Anschlussfragen aufgeworfen. Zum Beispiel, ob es in den einzelnen Sprachregionen Filterblasen und damit Unterschiede gibt. Da wir die Datensätze haben, werden wir sie auf jeden Fall weiter auswerten.