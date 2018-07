Nach diesem Training wurde getestet, was das Programm daraus gelernt hatte. Dafür wurden dem Programm unbekannte Salat-Zubereitungs-Videos vorgespielt, diesmal jedoch nur die ersten 20 bis 30 Sekunden. Aufgrund dieser Sequenzen musste das Programm vorhersagen, was im restlichen Film passieren würde. «Die Genauigkeit lag für kurze Prognose-Zeiträume bei über 40 Prozent, sank dann aber umso mehr ab, je weiter der Algorithmus in die Zukunft blicken musste», erklärt Gall. Eine Prognose galt erst dann als korrekt, wenn sowohl die Aktion als auch ihr Zeitpunkt vorhergesagt wurde.

Bloss der erste Schritt

Dank solcher Programme könnten Küchenroboter in Zukunft zum Beispiel die Zutaten reichen, sobald sie gebraucht werden. Oder sie könnten den Küchenchef warnen, wenn eine Zutat vergessen geht, und zum richtigen Zeitpunkt den Backofen vorheizen. Des Weiteren wüsste der automatische Staubsauger, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht die Küche, sondern besser das Wohnzimmer saugen sollte. Für Gall und seine Mitarbeiter ist die Entwicklung des Programms nur ein erster Schritt in das Gebiet der Handlungsvorhersagen.