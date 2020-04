Vom Bösewicht zum Musterknaben? Auch Autobauer VW will jetzt CO2-neutal werden

Ob die grossen Autohersteller es ernst meinen mit der Elektromobilität oder nicht, wird derzeit viel diskutiert. Papier ist bekanntlich geduldig, und Marketingmenschen sind fleissig – doch anhand von Tatsachen und Zahlen lässt sich erkennen, wer in der Autobranche tatsächlich zum Wandel steht. Wenn man den jüngst vom Volkswagen-Konzern kommunizierten Zahlen Glauben schenkt, tut sich beim grössten Autoproduzenten der Welt Grosses:

Bis 2029 werden wir bis 75 neue Modelle mit Elektroantrieb auf den Markt bringen

, sagt VW-Vorstandsmitglied Thomas Ulbrich.

Für diesen Wandel hin zur Elektromobilität werden wir den Konzern komplett umbauen und 33 Milliarden Euro investieren.

75 neue Elektroautos in neun Jahren, das mag nach Grössenwahn ­klingen, doch für Volkswagen ist dieses Ziel logisch und erreichbar. Mit der teuren Entwicklung der Modularen E-Antrieb-­Plattform (MEB) ist der Konzern nun in der Lage, quer durch alle Marken und Segmente neue Modelle auf den Markt zu werfen, in einer Frequenz, dass der Konkurrenz schwindlig werden dürfte. Als bisher einziger Hersteller kann General Motors etwas Ähnliches vorweisen: Die Amerikaner haben soeben ihre eigene modulare Elektro-Plattform vorgestellt. «Unser Team hat sich der Herausforderung gestellt, einen Wandel der Produktentwicklung bei GM zu vollziehen und unser Unternehmen für eine vollelektrische Zukunft zu positionieren», freut sich GM-CEO Mary Barra. «Damit stehen wir an der Schwelle zur Umsetzung eines profitablen E-Fahrzeuggeschäfts». Elektrische Millionen und glaubhafter Wandel Somit wird auch der grösste US-Autobauer mit seinen Marken Chevrolet, Cadillac, GMC, Buick und Wuling in den nächsten Jahren eine Reihe von neuen Elektro-Autos auf den Markt bringen, doch das Tempo von VW wird GM nicht mitgehen können.

Wir werden in den nächsten acht, neun Jahren 26 Millionen E-Autos in den drei grossen Weltregionen Europa, USA und China auf die Strasse bringen

, rechnet VW-Chefstratege Michael Jost vor. Das wären 2,88 Millionen E-Autos pro Jahr – deutlich mehr, als noch im vergangenen Jahr von allen Herstellern weltweit zusammen verkauft wurden. «Dabei bekennen wir uns zum batterieelektrischen Antrieb. Wasserstoff wird in Zukunft zweifellos eine wichtige Rolle spielen, aber sicher nicht im Auto.» In Zukunft werde nur noch die Energiebilanz zählen, und die sei bei einem batteriebetriebenen Auto deutlich besser.

Grosse Worte von einem Konzern, der mit mehrfachen Schummeleien an der Abgasnachbehandlung Millionen von Kunden betrogen und dadurch die Dieselkrise ausgelöst hat. Ausgerechnet VW will sich nun als Treiber einer umweltfreundlichen Antriebsform positionieren – wie passt das zusammen? «Noch vor fünf Jahren stand VW nicht gerade für Innovation und Klimaschutz», sagt Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Doch für den Mitbegründer von «Scientists for Future», einer Initiative von Wissenschaftlern zur Unterstützung der Schülerbewegung «Fridays for Future», ist der Wandel vom Saulus zum Paulus glaubhaft:

Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass die Strategie von VW sehr ernst gemeint ist.

Quaschning schlägt in die gleiche Kerbe wie der Wolfsburger Konzern: «Die CO 2 -Emissionen im Verkehrs­sektor sind dramatisch. Um die Klimaziele einhalten zu können, braucht es eine Disruption. Das geht nicht mit leicht sparsameren Motoren, wir ­brauchen eine komplett andere Stra­tegie.» Auch für den Umweltforscher sind batterieelektrische Fahrzeuge die Lösung: «Der Wasserstoff-Antrieb ist einfach zu ineffizient.» Für Quaschning muss aber mehr passieren als nur die Umstellung vom Verbrennungsmotor auf den Elektroantrieb: Die Zahl der Fahrzeuge müsse deutlich sinken und die Produktion der Autos deutlich klimafreundlicher werden. Ziel: Klimaneutral sein bis im Jahr 2050 Auch in dem Punkt gibt sich Volks­wagen geläutert. «Wir sind verantwortlich für ein Prozent der gesamten ­globalen CO 2 -Emissionen», sagt ­der Chefstratege Michael Jost. Der Wolfsburger Konzern mit seinen Marken VW, Audi, Seat, ­Škoda, Porsche, ­Bentley und Lamborghini verursacht also ein Prozent des weltweiten Kohlenstoffdioxid-Aus­stosses – entsprechend viel kann ein Umdenken bei VW bewirken. «Wir beken­nen uns zum Pariser Klima­abkommen und ­wollen dieses eine ­Prozent auf null redu­zieren», bekräftigt VW-Chef­stratege Michael Jost und kündigt an:

Bis 2050 wollen wir gar kein CO 2 mehr ausstossen.

Doch nicht nur dieses Ziel sei entscheidend, sondern auch der Weg dahin, gibt Ralf Pfitzner zu bedenken, der bei VW für die Konzern-Nachhaltigkeit zuständig ist. «Bis in fünf Jahren haben wir uns das Ziel gesetzt, den CO 2 -Ausstoss eines VW-Fahrzeugs um 30 Prozent zu reduzieren.» Konkret: Ein durchschnittliches Fahrzeug des VW-Konzerns verursacht in seinem gesamten Lebenszyklus 43,8 Tonnen CO 2 , gemessen am Stand von 2015 auf Basis des veralteten NEFZ-Normverbrauchs.

Das will der Konzern als ersten Schritt bis 2025 auf 31,6 Tonnen reduzieren. Dafür gilt es, die gesamte ­Produktionskette klimafreundlich zu gestalten, von der Gewinnung der Rohstoffe über die Herstellung der Komponenten bei den Zulieferern und die Fertigung der Autos in den Werken bis hin zum Recycling und der Entsorgung am Ende der Lebens­dauer des Fahrzeugs. Bereits im vergan­ge­nen Jahr konnte der VW-Konzern durch effizientere Produktionsmassnahmen nach eigenen Angaben 170 000 Tonnen CO 2 einsparen – allein in den deutschen Werken. Dass VW den Umstieg auf die E-Mobilität und das langfristige Ziel, in dreissig Jahren komplett CO 2 -neutral zu sein, ernst meint, bekräftigt VW-Chefstratege Michael Jost:

Wir werden 2026 unsere letzte Verbrenner-Plattform lancieren.