Seit Jahren bläuen IT-Experten und Medien den PC-Nutzern ein, ihren Computer mit einem Virenscanner zu schützen. Der Ratschlag ist gut gemeint und war vor einigen Jahren auch noch sinnvoll – aber die Zeiten ändern sich. Heute lohnt es sich für private PC-Nutzer nur noch bedingt, Geld für einen teuren Virenscanner auszugeben. Es gibt eine einfache Alternative.

Seit Windows 8 ist Microsofts eigener Virenscanner «Windows Defender» fester Bestandteil des Betriebssystems. Seit Windows 10 schützt Windows Defender private Computer genau so gut wie kommerzielle Virenscanner von Norton, McAfee, Avira etc. Dies zeigt der neuste Virenscanner-Vergleich der deutschen Sicherheitsspezialisten von AV-Test.

Wer seinen privaten PC schützen will, kann also entweder jedes Jahr Geld für sein Virenscanner-Abo ausgeben oder einfach die Schutzfunktion Windows Defender in Windows 10 aktivieren (die Anleitung folgt weiter unten in diesem Artikel).