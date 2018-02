Um den Konsum und die Raucherzahl zu reduzieren, helfen laut Sucht Schweiz nur strengere Marktregeln. Eine neue, ausgedünnte Fassung des Tabakproduktegesetzes ist derzeit in Vernehmlassung. Obwohl die Schweiz eines der liberalsten Gesetze kennt, haben schärfere Regeln auch in diesem Fall einen schweren Stand. Für Monique Portner-Helfer ist dies unverständlich. "Es sollte keine Werbung für Produkte geben, die so viele Menschenleben kosten." Beim Tabakkonsum kommt erschwerend hinzu, dass neue Produkte auf den Markt kommen. Laut Sucht Schweiz fehlen unabhängige Forschung und Langzeitstudien zu E-Zigaretten und Tabakprodukten zum Erhitzen, um deren Einfluss auf die Gesundheit abschliessend einzuschätzen. Ebenfalls unklar sei, ob eine E-Zigarette tatsächlich dazu führe, dass Personen insgesamt weniger rauchen oder ihnen beim Aufhören helfen. Oder ob sie komplementär, also zusätzlich zu normalen Zigaretten konsumiert werden.

Cannabis: Jeder Dritte hat schon einmal gekifft

Gut drei Prozent der Bevölkerung kifft regelmässig (mindestens einmal in den letzten drei Monaten). Jeder Dritte hat in seinem Leben schon einmal gekifft. Die Zahlen sind relativ stabil. Jedoch begleitet Sucht Schweiz die zunehmende Legalisierung von Cannabis sehr kritisch. Dabei beobachtet die Stiftung verschiedene Tendenzen. Die steigende Zahl an US-Staaten, die Cannabis legalisiert. Die wachsende Akzeptanz in der Schweiz, den Wirkstoff zu medizinischen Zwecken zu verwenden. Die CBD-haltigen Zigaretten mit geringem THC-Gehalt, die heute Denner und Coop oder am Kiosk erhältlich sind. Und schliesslich die grossen Städte, die neue Regulierungsmodelle testen wollen und eine Liberalisierung anstreben. Sucht Schweiz warnt vor einem allzu lockeren Umgang mit der "illegalen Droge" und schreibt, dass sich angesichts des "Wirrwarrs" eine Revision des Betäubungsmittelgesetzes aufdrängt. Diese Forderung könnte im Vergleich zu den anderen auf fruchtbaren Boden fallen: Auch die Städte haben unterdessen erkannt, dass für eine Liberalisierung eine Gesetzesänderung notwendig ist. Allerdings ist zu bezweifeln, dass sie inhaltlich dieselben Änderungen anbringen wollen.