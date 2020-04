Am Ostersonntag verkündet der Papst auf dem Petersplatz den Ostersegen «Urbi et orbi». Was bedeuten die lateinischen Worte?

Das «Eiertütschen» ist eine Tradition, die häufig zu Hause gepflegt wird. In einer Schweizer Stadt wird das «Eiertütschen» aber schon mindestens seit Ende des 19. Jahrhunderts am Ostersonntag öffentlich ausgetragen.

In welcher Schweizer Stadt ist das öffentliche «Eiertütschen» bereits seit 1892 dokumentiert und wird bis heute jedes Jahr am Ostersonntag öffentlich ausgetragen?

In Romont, im Kanton Freiburg findet traditionell am Karfreitag die Prozession der «Pleureuses von Romont», statt.

Was wird an der Osterprozession am Gründonnerstag in Mendrisio (TI) dargestellt?

Die Osterprozessionen in Mendrisio (TI) sind bekannt als besonders eindrückliche Bräuche der Schweiz. Die Prozessionen stellen bestimmte Lebensabschnitte Christis dar.