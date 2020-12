Ferien fürs Portemonnaie: Im Südtirol gibt es die Bergluft viel billiger

Als der Moment da war, liess ich mich aufs Sofa plumpsen. Die Kinder waren im hoteleigenen Hütedienst. Mein Mann packte ein Frottiertuch und ging den Fitnessraum ausprobieren. Ich dachte über perfekte Familienferien nach.

Entweder hatten wir bis jetzt unsere 700 Sachen schweissüberströmt auf einem Zeltplatz abgeladen oder in einem Hotel bei jedem Essen geschwitzt, weil die Kinder schlicht noch zu klein sind, um sich akustisch und bewegungsmässig unauffällig in einem Speisesaal aufzuhalten.

Doch die dritte Option, ein Rundum-fühl-dich-gut-all-inclusive-Kinderhotel, können sich in der Schweiz nicht viele Familien leisten. 450 Franken kostet beispielsweise ein Familienzimmer mit zwei Erwachsenen und zwei kleinen Kindern im Märchenhotel in Braunwald in der Nebensaison.

Man könnte auch zuhause bleiben – wenn man es sich leisten kann

Und so sind wir jetzt an einem Ort, an den wir ohne Kinder nie hingereist wären. Nicht, weil es hier nicht schön wäre, im Gegenteil. Das Südtirol ist bloss so ähnlich wie die Schweizer Bergwelt, dass man zu Hause bleiben könnte. Wären da nicht die Preise und viel Freundlichkeit.

Ich mache mir einen Gratis-Tee auf dem Zimmer, das zu den gleichen Bedingungen und plus Mittagessen für 210 Euro zu haben ist, und schaue dem Regen zu, wie er draussen aufs Trampolin klopft. Das Wetter ist ein bisschen egal. Der Spasstempel gross genug. Trotz Hotel müssen sich Kinder und Eltern nicht ständig zusammenreissen, das Vergnügen ist immer gleich um die Ecke.

Auch im Speisesaal: Natürlich sind die Kinder schon fertig mit essen, während wir erst den Salatteller beiseiteschieben. Aber die freundlich-fröhliche Bedienung im Dirndl führt die Kinder kurzerhand zum Glacebuffet, und danach verschwinden sie im grossen Spielzimmer.

Wir lächeln und versuchen uns zu entspannen. Das gelingt offensichtlich auch anderen Eltern nicht sofort. Ich habe allseits glücklich-erleichterte Gesichter erwartet. Aber die Familienstimmungen sind nicht anders als sonst wo: die ganze Palette von gestresst bis zufrieden.

Die Romantik ist von kurzer Dauer, aber vorhanden

Gibt es also nicht einmal im Rundum-fühl-dich-gut-all-inclusive-Kinderhotel das gute alte Feriengefühl für die Eltern? Ich gehe hinunter in die Lobby und spähe durch die Glasscheibe in den Kinderklub. Die Betreuerinnen basteln mit den Kleinen Vogelhäuschen aus Tetrapackungen. Ich freue mich, dass sich die Kinder freuen. Glücklichsein kann man outsourcen.

Ich bin auch begeistert von der Scheune mit dem Heustock, den die Besitzer extra zum Austoben bauen liessen, ich hangle mich kichernd hinter den Kindern über die nassen Seile im Kletterpark, und dann versuchen wir, ein ausgebüxtes Fohlen des Streichelzoos zurückzutreiben.