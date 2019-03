Am 14. Oktober 1947 fiel die Mauer zum allerersten Mal: An dem Tag gelang es dem US-amerikanischen Piloten Chuck Yeager mit seiner Bell X-1 als erstem Menschen, die Schallmauer zu durchbrechen. Das leitete eine Ära ein, das Zeitalter des bemannten Überschallfluges begann.

Nicht nur die Militärs interessierten sich für die neue Art der schnellen Fortbewegung, auch der zivile Passagierflug sollte künftig in den Überschallbereich abheben. Das war zumindest der Wunsch vieler Fluggesellschaften und natürlich auch der Traum von Ingenieuren und Reisenden.

Kein Wunder also, dass in den 1950er- und 1960er-Jahren ein Wettlauf um das erste Passagierflugzeug entbrannte, das schneller als der Schall fliegen konnte. In Amerika tüftelte Boeing an der «Boeing 2707», Lockheed schraubte an der L-2000 und North American Aviation entwarf die NAC-60. Den Briten und den Franzosen liefen die Entwicklungskosten bald aus dem Ruder, und so einigte man sich darauf, ein gemeinsames Projekt zu verfolgen: die Concorde. Der Name Concord(e) bedeutet in beiden Sprachen so viel wie Einigkeit, Eintracht.

Den Wettlauf gewannen schliesslich die Russen mit einem Prototyp der Tupolew Tu-144, die sich im Jahr 1968 als erstes Überschallpassagierflugzeug der Welt in die Lüfte schwang. Da die Tupolew Tu-144 der Concorde zum Verwechseln ähnlich sah und so manch einer vermutete, dass das kein Zufall sein konnte, wurde der russische Überschallflieger im Westen bald auch als «Concordski» bekannt.

Bis heute Rekordhalterin

Am 2. März des Jahres 1969 war es dann aber endlich so weit, auch die Concorde konnte zu ihrem Erstflug aufbrechen. Die Höchstgeschwindigkeit war auf etwas mehr als die zweifache Schallgeschwindigkeit begrenzt, weil die Aluminiumlegierung der Konstruktion sich beim Überschallflug auf über 100 Grad Celsius erhitzt und die kritische Schmelzmarke von 127 Grad Celsius so unterschritten werden konnte.