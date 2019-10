Mit der Bekanntgabe des Medizinnobelpreises beginnt am Montag die Nobelwoche. Frühestens um 11.30 Uhr wollte die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm ihre diesjährige Auswahl für den Nobelpreis in Physiologie oder Medizin verkünden. Bis Ende der Woche folgen dann die Auszeichnungen in Physik, Chemie, Literatur und Frieden, am darauffolgenden Montag schliesslich der Wirtschaftsnobelpreis.

Die Nobelpreise sind wie in den beiden Vorjahren pro Kategorie mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 908'000 Franken) dotiert. Offiziell geehrt werden die Preisträger am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel, feierlich in Stockholm und Oslo. Sie erhalten dann neben dem Preisgeld die berühmte Nobelmedaille sowie eine Nobelurkunde.