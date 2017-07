An der Zeremonie auf dem alliierten Soldatenfriedhof Tyne Cot in der Nähe von Ypern nahmen am Montag nach Angaben der Veranstalter auch etwa 4000 Nachfahren von Beteiligten teil. Auch der deutsche Aussenminister Sigmar Gabriel war anwesend und legte einen Kranz im Gedenken an die Gefallenen nieder.

Die rund hunderttägige dritte Flandernschlacht begann am 31. Juli 1917. Auf alliierter Seite kämpften damals unter anderem Briten, Franzosen, Kanadier, Australier und Neuseeländer um die vorübergehende Eroberung eines von deutschen Soldaten besetzten Höhenzugs.

Allein die britische Armee hatte in der Schlacht mehr als 250'000 Tote zu beklagen, auf deutscher Seite starben 40'000 Menschen. Die Schlacht bei Ypern wurde zu einem Inbegriff der Sinnlosigkeit von Krieg: Trotz der enormen Verluste endete die Schlacht ohne nennenswerte Durchbrüche, die Frontlinie verschob sich nur minimal.