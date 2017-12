Immer mehr Menschen liegen in der Nacht stundenlang wach, wälzen sich in ihrem Bett hin und her, finden keine Ruhe. Schlafstörungen haben sich in den letzten Jahrzehnten zu einem Volksleiden entwickelt: Jede dritte Person in der Schweiz leidet an Schlafmangel. Das kann schwerwiegende Folgen für die Gesellschaft und Wirtschaft haben. Ein bekanntes Beispiel ist der Reaktorunfall von Tschernobyl 1986, der auf eine Übermüdung der diensthabenden Sicherheitsmannschaft zurückzuführen war, die im Ernstfall falsch reagiert hatte.

Ein gesunder Schlaf wertet also nicht nur das Lebensgefühl auf, sondern rettet auch Leben. Um diesem Ideal einen Schritt näher zu kommen, hat der Forschungsverbund Hochschulmedizin Zürich, dem unter anderem die Universität Zürich und die ETH angehören, sein neues Projekt «SleepLoop» lanciert. Die Idee basiert darauf, die Hirnwellen von ruhenden Menschen mit einer Art Stirnband zu messen und das Gehirn mit Tönen zu stimulieren. Dies soll dafür sorgen, dass die Nervenzellen zeitlich besser synchronisiert werden, was den Schlaf vertieft und damit die Schlafqualität steigert. Es ist aber auch das Gegenteil möglich: Trifft das akustische Signal nämlich zum falschen Zeitpunkt ein, wird der Schlaf oberflächlicher.