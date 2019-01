Urinbehälter, Feuchttücher, Golfbälle: Auf dem Mond liegen viele Dinge, die man dort nicht erwarten würde. Zurückgelassen haben sie vor allem die zwölf Astronauten, die bei den US-Apollo-Missionen den Erdtrabanten betreten haben.

So stammen die Golfbälle vom Astronauten Alan Shepard: Er schlug sie 1971, um zu sehen, wie weit sie bei der geringeren Schwerkraft fliegen - seiner Darstellung zufolge wesentlich weiter als auf der Erde.

Insgesamt befinden sich rund 800 von Menschen hinterlassene Abfalldinge, Flugkörper und Ausrüstungsgegenstände auf dem Mond. Dazu zählen neben Werkzeug, Kameras, Messgeräten und zerschellten Raumsonden auch kuriose Dinge wie eine Bibel, die Feder eines Falken und ein Olivenzweig aus Gold – als Symbol für Frieden.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat die bis zum Jahr 2012 zurückgelassenen Objekte in einer Liste zusammengefasst. Seither gab es weitere Missionen, bei denen Geräte auf dem Mond landeten – etwa das chinesische Mondfahrzeug "Yutu".

Bislang gab es rund 80 Missionen in den Mondorbit oder zur Mondoberfläche. Erstmals in der Geschichte ist am 3. Januar eine Raumsonde auf der Rückseite des Mondes gelandet. Die chinesische «Chang'e 4» setzte um 3.26 Uhr am Aitken-Krater in der Nähe vom Südpol des Erdtrabanten auf. Für die kommenden Jahre sind eine Vielzahl weiterer Projekte geplant.