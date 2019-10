Zwei dieser Planetenjäger waren der damals 52-jährige Genfer Astrophysiker Michel Mayor und sein 28-jähriger Doktorand Didier Queloz. Alle zwei Monate fuhren sie nach Südfrankreich zu einem supergenauen Spiegelteleskop. Sie massen ein paar Nächte lang das Licht der Sterne – so lange sie eben das von vielen Forschern heiss umworbene Teleskop nutzen durften. Ihre Frauen bekamen sie im Winter und im Sommer 1995 nicht oft zu Gesicht.

Es war ein Wettrennen ohne Publikum, damals in den 90er-Jahren. Auf der ganzen Welt sassen Astrophysiker in langen Nächten vor Computerbildschirmen und starrten unterhalb von grossen Teleskopen auf ein unscharfes Kontrollschild. Ein weisser Punkt auf schwarzem Grund bedeutete: ein Stern. Sie massen die Geschwindigkeiten und hofften, Abweichungen zu finden. Das hätte auf einen umkreisenden Planeten hindeuten können. Oder einen Messfehler.

Mayor beschrieb die Entdeckung auch als Lottogewinn: Er hatte 200 Sterne zum Untersuchen auf seine Liste gesetzt, viel mehr als andere Planetenjäger. «Planetensuche ist ein wenig wie Lotterie. Wer mehr Lose kauft, hat die grössere Chance zu gewinnen», so zitiert ihn Reto U. Schneider im Buch «Planetenjäger».

Hanna Wick findet, der Nobelpreis sei «total verdient». Sie sei sich sicher gewesen, dass die beiden einst den Nobelpreis für ihre Forschung erhalten würden. Verdient, ja – aber sicher hatten sich die beiden nicht sein können: Dazu waren zu viele Forscher an der Planetenjagd beteiligt gewesen und hatten ebenfalls Erfolge vorzuweisen.

«Wir haben einen Nobelpreis in der Exoplaneten-Community erwartet», sagt Kevin Heng, Direktor am Exoplaneten-Zenter CSH in Bern, «aber ich kenne international mindestens fünf Personen, welche ihn hätten bekommen können. Ich hoffte, dass es Didier und Michel sein würden, denn sie sind die richtige Wahl.»