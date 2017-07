Muttermilch sei wie eine erste Impfung für das Kind, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, zu dem in der Nacht zum Dienstag veröffentlichten Bericht. Sie schütze das Baby vor möglicherweise tödlichen Infektionen und gebe diesem all die Nahrung, die es brauche, um zu überleben und zu gedeihen.

Erstellt hat die Studie eine von der WHO und der UNO-Kinderschutzorganisation UNICEF gemeinsam geleitete globale Initiative für das Stillen.