Rekordbeteiligung bei Volkszählung der Gartenvögel in der Schweiz

Tausende Menschen haben in den letzten fünf Tagen in der Schweiz während einer Stunde Vögel im Garten oder in der Siedlung gezählt. Beim Verband Birdlife Schweiz gingen bis am Sonntagnachmittag 140'850 Vogel-Meldungen aus 4300 Gärten ein - ein neuer Rekord.