"Technologie und künstliche Intelligenz können helfen, Armut und Hunger zu beenden, Korruption zu bekämpfen und die Gleichstellung der Geschlechter sicherzustellen", sagte die vom Unternehmen Hanson Robotics in Hongkong entwickelte Sophia am Mittwoch in der Hauptstadt Kathmandu vor Vertretern von Regierungen und Medien sowie den IT- und Entwicklungsbranchen.

Im vergangenen Oktober hatte die Roboter-Dame für Schlagzeilen gesorgt, als Saudi-Arabien ihr die Staatsangehörigkeit erteilte - das erste Mal, dass ein Land einen Roboter zum Bürger machte. Das Uno-Entwicklungsprogramm UNDP, das auch die eintägige "Konferenz zu Technologie für öffentliche Dienstleistungen und Entwicklung" organisierte, ernannte sie damals zur "Innovations-Fürsprecherin".