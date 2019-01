Die Apollo-11-Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins sind mit der Computerleistung eines Taschenrechners zum rund 400 000 Kilometer entfernten Mond geflogen: «Mit einem HP 67», sagt Men J. Schmidt von der Firma Spacescience.

1955 treffen sich Wissenschafter aus Ost und West an einem Kongress mit der Idee, «einen künstlichen Mond zu realisieren», einen Satelliten. Die Absichtserklärung der Amerikaner bringt aber in erster Linie die Russen in Fahrt. Zwar hatten die USA unter dem genialen Raketenbauer Wernher von Braun eine Tausend-Meilen-Rakete entwickelt. Doch der Paukenschlag gelingt den Sowjets. 1957 schicken sie mit Sputnik 1 den ersten Satelliten rund um die Erde und bereits einen Monat später mit dem Hund Laika ein erstes Lebewesen ins Weltall. Der Hund überlebt zwar nur einige Stunden, der Schock bei den Amerikanern aber sitzt tief. Umso mehr als im Dezember das erste Satellitenprojekt der USA total misslingt. Die Rakete auf Cape Canaveral schafft es genau 40 Zentimeter über Boden und explodiert dann – vor versammelter Weltpresse. Die Russen dagegen verschweigen ihre Misserfolge und bejubeln die Siege über den Feind aus dem Westen.

Nun setzt sich von Braun in Szene. Im Januar 1958 startet Hitlers ehemaliger Raketenbauer den ersten US-Satelliten Explorer One. 1958 wird aus US-Army, Navy und Airforce eine zivile Raumfahrtorganisation gegründet, die Nasa. Aus 2000 Bewerbern werden die ersten sieben Astronauten ausgewählt, die später beim Wettlauf zum Mond Entscheidendes leisten werden, beispielsweise John Glenn und Alan Shepard. «In einer Zeit, in der noch jede zweite Rakete beim Start explodiert ist», wie Schmidt erklärt.