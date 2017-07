Über 600 Personen geben dort etwa darüber Auskunft, ob sie ihre Zunge rollen können. Rund 5000 Personen haben ihre vollständigen DNA-Analysedaten hochgeladen. Barrierefrei kann darin gestöbert werden. Eine Meldung, dass der Zugriff verweigert wird, erscheint nicht. Doch ganz so demokratisch, wie die Datenbank anmutet, ist sie nicht. Will man stichhaltige Erkenntnisse aus den Daten, insbesondere den einzelnen Genom-Daten gewinnen, braucht es laut Tobias Häusermann mehr: «Viele Daten liegen als Rohdaten vor. Will man sie wissenschaftlich analysieren, benötigt man ein Algorithmus, der gezielt findet, was man sucht.»

Laien können das nicht. Experten sind gefragt. Das schränkt den tatsächlichen Nutzerkreis ein. «Natürlich können vor allem Experten die Daten bearbeiten und nutzen. Neu ist aber, dass die Möglichkeit besteht, dass alle diese Daten zu Gesicht bekommen», fügt Häusermann an.

Anzeichen dafür, dass die Probanden womöglich Wegbereiter eines Trends sind, sehen die Studienleiter denn auch in der Zusammensetzung ihrer Studienteilnehmer. Die ist vor allem punkto Bildungsstand überraschend ausgewogen. «Eigentlich hätten wir erwartet, dass die Teilnehmer im Schnitt höhere Bildungsabschlüsse vorweisen», bemerkt Effy Vayena zur Tatsache, dass die Probanden nicht nur alters-, sondern auch bildungsmässig ausgewogen vertreten sind. Denn diese hätten sicher ein grösseres Interesse, die Wissenschaft mit ihren Daten zu unterstützen.

Genetische Daten nicht nur zum Privatvergnügen zu erheben, sondern als Beitrag zum Fortschritt der Wissenschaft zu verstehen: Diesen Idealismus teilen Nicht-Akademiker also ebenso wie Akademiker.