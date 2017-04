Im kommenden Sommersemester steht "The Linguistics of Game of Thrones and the Art of Language Creation" ("Die Sprache von Game of Thrones und die Kunst der Spracherfindung") des Linguisten David J. Peterson auf dem Lehrplan. Nach Mitteilung der Universität Berkeley beschreibt er seine erfundene Sprache des Reitervolks Dothraki als eine Mischung, die Arabisch und Spanisch ähnelt.

Petersen, der in Berkeley Linguistik studierte, hat sich in Film und Fernsehen einen Namen als Sprachschöpfer gemacht. Neben "Games of Thrones" wirkte er auch an Serien wie "Defiance", "Penny Dreadful" und "Emerald City" mit. Die Studenten sollen den Aufbau von Dothraki studieren und lernen, selbst eine Sprache zu entwickeln.

Das mehrfach ausgezeichnete Fernseh-Drama "Games of Thrones" nach den Büchern von George R. R. Martin startet am 16. Juli in den USA in die siebte und vorletzte Staffel.