Wer mindestens ein wenig Aufmerksamkeit von möglichst vielen Leuten haben möchte, der braucht heutzutage vor allem eine gute Idee. Der US-Telekommunikationskonzern Cisco machte es kürzlich anlässlich einer Technologiemesse in Phoenix vor: Statt Flyern zu verteilen oder Plakate aufzuhängen, machte der Konzern mit einer Botschaft am Himmel auf sich aufmerksam. Wolken, so gedruckt wie Buchstaben.

Wie das geht? Bis zu sechs Flieger zauberten computergesteuert Rauchwölkchen in die Luft. Das klingt recht aufwändig für eine rund 20 Minuten sichtbare Werbung. Doch die Aussergewöhnlichkeit macht hier die Vergänglichkeit wett: Laut eigener Aussage des Unternehmens würden sich 79 Prozent der Menschen an das Gesehene erinnern.